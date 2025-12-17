Bu araştırma tüm alışkanlıkları bozacak resmen... Uyku takviyesi kalp yetmezliği yapar mı?

  • İSTANBUL
Selma Savcı Giriş Tarihi:
Uykusuzluk sorunu çekenler bu araştırmaya mutlaka kulak vermeli..

Uykusuzluk çağımızın sorunu hale geldi. Sağlıklı bir bağışıklık için düzenli uyku gerekiyor. Birçok kişi uykusuzluk problemiyle başa çıkmak için melatonin takviyesi alıyor. İşte detaylar...

Popüler bir uyku takviyesi olan melatoninin, yeni bir araştırmada kalp yetmezliği riskinin artmasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan bir araştırma, takviyelerin uykusuzluk çeken kişilerde kalp yetmezliğine yol açtığını ortaya koydu. Çalışma için araştırmacılar, uykusuzluk teşhisi konmuş 130.000'den fazla kişinin elektronik sağlık verilerini inceledi ve onları melatonin reçete edilip edilmediğine ve takviyeyi ne kadar süreyle aldıklarına göre gruplara ayırdı.

Melatonin kullananlar arasında 65.000'den fazlası kronik olarak, yani bir yıldan uzun süredir melatonin kullanmıştı. En az bir yıldır melatonin kullananların, sonraki beş yıl içinde kalp yetmezliği yaşama olasılığı, melatonin kullanmayanlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazlaydı.

En az bir yıl boyunca melatonin kullananların, önümüzdeki beş yıl içinde kalp yetmezliği yaşama riski %4,6 iken, melatonin kullanmayanlarda bu oran %2,7 olarak bulundu. Melatonin, vücudun doğal olarak ürettiği ve bazı yiyeceklerde de bulunan bir hormondur. Uyku ve uyanıklık döngünüzü düzenlemede önemli bir rol oynar ve melatonin içeren takviyeler, reçetesiz satılan popüler bir uyku ilacıdır.

Çalışma, melatoninin doğrudan kalp sorunlarına neden olduğunu kanıtlamıyor. Aksine, sonuçlar melatoninin uzun vadede sık sık alınmasının, altta yatan sağlık sorunlarının gizli olduğunun veya iyi yönetilmediğinin bir işareti olabileceğini gösteriyor. Nnadi, NBC News'e yaptığı açıklamada, "Uykusuzluk kan basıncını, stres hormonlarını ve iltihabı artırabilir" dedi.

Yani kronik melatonin kullanımı uykusuzluğun ek sağlık sorunlarına yol açacak kadar şiddetli olduğunu gösterebilir. Hackensack Üniversitesi Tıp Merkezi'nde kalp yetmezliği ve nakil uzmanı olan Dr. Kanika P Mody, "Çalışmada uykusuzluğun kalp yetmezliği gelişimi için bir risk faktörü olduğu incelenirken, bunun tersi de doğru olabilir" dedi.

Öte yandan Mody, bir basın açıklamasında, "Uyku güçlüğü, mevcut kalp yetmezliğinin bir belirtisi olabilir" açıklamasını yaptı. Mody, bunun hastalık kaynaklı anksiyete, ilaç yan etkileri veya kalp yetmezliği hastalarında sık görülen yatarken nefes darlığı gibi solunum zorluklarından kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi. Araştırmanın bir diğer sınırlaması da, birden fazla ülkedeki hastaları kapsayan verilerin yalnızca melatonin takviyesi reçetesi alan kişileri kapsamasıdır. Bu takviyeler ABD'de reçetesiz olarak da satılmaktadır, bu nedenle araştırma muhtemelen ABD'deki melatonin kullanımının tüm resmini yansıtmamaktadır. Ayrıca, melatonini yalnızca ara sıra uyku problemi yaşayanlar için kullananlarda sonuçların ne kadar geçerli olacağı henüz belli değil.

Örneğin, Minnesota'daki Mayo Clinic'te kardiyovasküler tıp alanında yardımcı doçent ve uyku bozuklukları uzmanı olan Dr. Naima Covassin," Melatoninin jet lag veya gece vardiyasında çalışanlar için faydalı olabileceğini" söyledi. "Ancak devam eden uykusuzluğun tedavisinde kullanılmamalıdır", diye ekledi Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde klinik psikoloji doçenti olan Dr. Philip Richard Gehrman, verdiği demeçte, "Birçok klinik çalışma yapıldı ve çoğu melatoninin plasebodan daha iyi olduğunu bulamadı" dedi.

