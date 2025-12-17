  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Bakan Işıkhan'dan 2 ayrı müjde ve asgari ücrette rakam açıklaması
Gündem

Bakan Işıkhan'dan 2 ayrı müjde ve asgari ücrette rakam açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Işıkhan'dan 2 ayrı müjde ve asgari ücrette rakam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın yapılacak ikinci asgari ücret toplantısı öncesi yaptığı açıklamada 2 ayrı müjde verirken asgari ücrette rakam açıklamasında da bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki ikinci toplantıya da katılması beklenmeyen Türk-İş'in son anda kararını değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik "Yarın da ikinci toplantısı gerçekleşecek. Süreç devam ediyor bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz" dedi.

RAKAM KONUŞULDU MU?

Yarın gerçekleşecek toplantıda asgari ücrete yönelik bir rakam konuşulup konuşulmayacağına dair soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, 72 yeni ilacın daha geri ödeme sistemine alınarak ödemesinin devlet tarafından karşılanacağını ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ÖSYM tarafından 1000 personel ataması yapılacağını ayrıca 100 müfettiş yardımcısı alacaklarının da müjdesini verdi.

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Peki siz niye toplaniyorsunuz , konu asgari ücret ne olacak toplantısı ama çay kahve içip dağıtıyorlar, yahu kim ne diyecekse desin kim ne isteyecekse istesin bitirmeden toplantı bitmesin, neden illa dört toplantı olacak, ne demişti atalarımız," tok açın halinden anlamaz"

Sayın bakana sesleniyoruz silkele hepsini

Belediyelerin sgk ve vergi borçlarını tahsil edin lütfen gereğini yapınız işinizi iyi yapınız. Milletin hakkını gasp edenlerin yakasından tutup silkeleyin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23