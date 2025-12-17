Bakan Işıkhan'dan 2 ayrı müjde ve asgari ücrette rakam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki ikinci toplantıya da katılması beklenmeyen Türk-İş'in son anda kararını değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik "Yarın da ikinci toplantısı gerçekleşecek. Süreç devam ediyor bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz" dedi.

RAKAM KONUŞULDU MU?

Yarın gerçekleşecek toplantıda asgari ücrete yönelik bir rakam konuşulup konuşulmayacağına dair soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, 72 yeni ilacın daha geri ödeme sistemine alınarak ödemesinin devlet tarafından karşılanacağını ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ÖSYM tarafından 1000 personel ataması yapılacağını ayrıca 100 müfettiş yardımcısı alacaklarının da müjdesini verdi.