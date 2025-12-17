Sırrı bambaşka telden çalıyor: Öcalan SDG’nin silah bırakmasını istemedi! Türkiye Şam ile değil Abdi ile masaya oturmalı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Irak basınından Dilbixwîn Dara'nın sorularını cevapladı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıya değinen Sakık, “PKK ve KCK de 'Biz de silahsızlanmak ve kendimizi feshetmek istiyoruz' diyerek buna destek verdi. Temmuz ayında Süleymaniye'de silahların yakıldığı bir etkinlikteydim, Kürtler 'Silah istemiyoruz' mesajı verdi. Ancak devlet kanadından beklenen adımlar gelmedi” dedi.

Türkiye'nin Şam yönetimiyle normalleşme çabalarını eleştiren Sakık, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Meclis'te söylediği, “Sizin kuzenleriniz Muş’ta, akrabalarınız Rojava'da. Neden Şam'a gidiyorsunuz?” dediğini hatırlattı.

SU DURDUĞU YERDE KOKAR

Sakık, “Bugün Hakan Fidan ve devlet heyeti Kamişlı'ya gidip Mazlum Abdi ile oturmalı. Rojava savaş değil, iyi komşuluk istiyor. Kürt sorununun çözümü için Ankara Şam ile değil, Kamişlı ile doğrudan temas kurmalı. DEM Parti Ankara ile Kamişlı arasında arabulucu olmaya da hazır” dedi.

Sakık, ‘Hükümet çözüm projesinde hangi aşamada? Halk merak ediyor, Kürtlerin bu süreçteki kazanımı ne olacak?’ sorusunu şöyl ecevapladı: “Bu süreç yaklaşık 14-15 aydır devam ediyor. 27 Şubat'ta Sayın Öcalan bir manifesto sundu. O günden bugüne PKK cephesinden birkaç büyük adım atıldı. KCK ve PKK ‘Silahsızlanmak ve kendimizi feshetmek istiyoruz’ dediler. Ancak o günden bugüne devlet tarafından beklenen adımlar atılmadı. Bugüne kadar atılan en önemli adım MHP, AK Parti ve DEM Parti'den oluşan komisyon üyelerinin Öcalan'ın yanına gitmesiydi. Ama ne fayda, bugüne kadar komisyon somut bir şey üretmedi. Ne meclis ne de komisyon bugüne kadar harekete geçmedi.

Oysa hızlı adımlar atılabilir. Örneğin, Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarını serbest bırakabilirler. Halkta büyük bir umut var ama sürecin bu şekilde sürüncemede bırakılmasını istemiyorlar. Kürtçede bir söz vardır; Su durduğu yerde kokar. Bu mesele de bekletilmeye gelmez.”

ÖCALAN SDG’YE SİLAH BIRAKSIN DEMEDİ

Sakık ‘Öcalan Rojava için ne düşünüyor? SDG’nin silah bırakmasını istiyor mu?’ sorusuna ise şu cevabı verdi: “İmralı heyetimiz, Öcalan'ın Rojava için böyle bir talep dile getirmediğini söylüyor. Ancak Türkiye'de iktidar kanadı ve Dışişleri Bakanı sürekli bunu dillendiriyor, böyle bir talebin olduğunu iddia ediyorlar. Biz de o yüzden diyoruz ki; İmralı'ya giden o komisyonun tutanakları var. Mesele neyse netleştirsinler, halk da gerçeği bilsin. Kürtlerin talebi şu; Şam ile görüşüyorsunuz asıl gitmeniz gereken yer Rojava. Gidip Mazlum Abdi ile görüşün. Eğer barış istiyorsanız, Rojava'daki Kürtlerle de dostluk kurmanız gerekir. Rojava halkı kendine yeni bir statü, bir sistem kurmuş. Siz buna düşmanlık yapamazsınız. Siz ancak dostça yardım edebilirsiniz. Ama Türkiye'de zaman zaman hem Erdoğan hem Bahçeli, "Silah bırakma sadece PKK için değil, Rojava için de geçerlidir" diyor. Kürt Hareketi ise böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Barışın yolu Türkiye’nin Mazlum Abdi ile görüşmesinden ve Abdi’nin Türkiye'ye gelmesinden geçer. Eğer böyle adım atılırsa, ya da bize bir görev düşerse, biz hazırız. Biz barış için varız.“