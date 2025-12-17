  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Müslümanların yüreğini yakan haber
Dünya

Müslümanların yüreğini yakan haber

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Müslümanların yüreğini yakan haber

Terör devleti İsrail'in soykırım yaptığı Gazze’de ateşkesten bu yana şehit olanların sayısı 394’e yükseldi.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi’nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 393’e, yaralı sayısı bin 75’e yükseldi.

İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 668’e, yaralı sayısı 171 bin 152’ye ulaştı.

 

ABD'den Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki
ABD'den Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki

Dünya

ABD'den Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki

Sisi rejimi bağlantılı çeteler Gazze'ye giden yardımları yağmalıyor!
Sisi rejimi bağlantılı çeteler Gazze'ye giden yardımları yağmalıyor!

Dünya

Sisi rejimi bağlantılı çeteler Gazze'ye giden yardımları yağmalıyor!

Savaş yetmedi, kış vurdu! Gazze’de bebek ölümleri artıyor
Savaş yetmedi, kış vurdu! Gazze’de bebek ölümleri artıyor

Dünya

Savaş yetmedi, kış vurdu! Gazze’de bebek ölümleri artıyor

Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!
Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!

Gündem

Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23