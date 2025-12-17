AK Partili Gül fena kapak yaptı! Ali Mahir konuşana kadar 2 konut yapıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın konuşması sonrasında söz alarak, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, “174 ayrı alanda, 3.481 ayrı şantiyede 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz şu saatte bile çalışıyor. Günde 550 konut üretiliyor. Sayın Ali Mahir Başarır konuşmaya başlayıp bitirinceye kadar Bakanımız 1 konutu daha milletimize teslim etti, bitirdi” ifadelerini kullandı.

GÜL: 12 DAKİKADA İKİ KONUT YAPILMIŞ DEMEKTİR

Gül’ün sözlerine müdahale eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, “12 dakika oldu” dedi.

Abdulhamit Gül de bunun üzerine; “12 dakika olduysa 2 konut yapılmış demektir. Benim konuşmam başladığından bitene kadar da 2 konut yapılmış vatandaşlarımıza” karşılığını verdi.

“EN ÇOK KONUŞAN BENİM DEMEK Kİ BÜYÜK KATKIM OLMUŞ”

İki partinin Grup Başkanvekili arasındaki diyalog şöyle devam etti:

ALİ MAHİR BAŞARIR: Verelim bir dakika Başkanım, Sayın Başkana.

ABDULHAMİT GÜL: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun Başkanım.

ALİ MAHİR BAŞARIR: Sayın Grup Başkan Vekili dedi ki: “Ali Mahir Başarır bir konuşma alıp konuşması bitene kadar bir ev bitiyor” Ben o yüzden bir konuşma daha aldım, bir katkım daha olsun Sayın Bakana, bu bir. İki, benim konuşmamla bu iş olacak olsa 2025 yılının istatistiklerine baktım, en çok konuşan milletvekili de benim. Demek ki büyük katkım olmuş, onu da söyleyeyim.