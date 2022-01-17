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Dünya Sırp liderden Bosna uyarısı
Dünya

Sırp liderden Bosna uyarısı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek'te son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 02:42:00 -
Sırp liderden Bosna uyarısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Sırp Cumhuriyeti entite yetkililerine Sırp halkının çıkarlarını, Bosna Hersek'te barış ve huzuru korumaları yönündeki tavsiyelerini dinlemeleri, kurumların çalışmasına katkıda bulunmaları çağrısı yaptı.

''Tüm bölgede huzuru bozacak adımlar''

Vucic, "Dodik ve Sırp Cumhuriyeti entite yetkilerinden ricam, alacakları kararlarda Sırp halkını ve entitenin çıkarlarını göz önünde bulundurmalarıdır" dedi. Vucic, ABD'nin Dodik'i hedef alan yaptırımlarını da eleştirerek, "Bu tür yaptırımlar, Bosna Hersek'teki üç millet ve iki entite arasındaki ilişkiler başta olmak üzere tüm bölgede huzuru bozacak adımlardır" diye konuştu.

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