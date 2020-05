Siroz'a neden olabiliyor: İşte Kronik Hepatit C belirtileri...

Hepatit C, tüm dünyada yaklaşık 70 milyon kişinin mücadele ettiği önemli bir sağlık sorunu. Türkiye’de ise yaklaşık her 100 kişiden birinin yani 750 bin kişinin Hepatit C hastası olduğu tahmin ediliyor. Karaciğer yetmezliğine neden olması nedeniyle önemli bir hastalık olan Hepatit C'ye karşı günümüzde tam iyileşme sağlayan ilaçlar kullanıma girmiş durumda. Ancak uzmanlar, kronikleşmiş Hepatit C'nin siroz hastalığına neden olabileceği konularında uyarılarda bulunuyor. Peki kronik Hepatit C'nin belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Kronik Hepatit C belirtileri



6 aydan daha fazla sürede devam eden hepatit C ile oluşan hepatit durumu kronikleşmiş hepatit C hastalığıdır. Özellikle küçük çocuklarda belirti vermeden gider. Ancak daha ileri yaşlardaki bireylerde bazı belirtiler olabilir.

Hastalığın bazı belirtileri şunlardır:

- Sebat eden bir halsizlik

- Hafif-orta derece karın ağrısı

- Siroz belirtileri, vücutta kırmızı damar lekeleri şeklindedir ki bunlara spider (örümcek) denir. Avuç içerisindeki kızarıklıklar, karında şişlik, el ve ayaklarda ödem ve şişlik gibi belirtileri olan karaciğerde fibrozla giden çok ciddi bir hastalıktır.



Kronik Hepatit C siroza neden olur



20-30 yıl gibi bir ortalama sürede ortaya çıkan siroz bazı durumlarda şiddetlidir;



- Yaş (ileri yaşlarda siroz daha şiddetlidir)

- Erkek hastalarda siroz daha şiddetlidir

- Alkol kullananlarda siroz daha şiddetlidir

- Sigara ve tütün siroz daha şiddetlidir

- Aids (AIDS - HİV ) siroz daha şiddetlidir



Kronik Hepatit C'de kanser oluşumunu arttıran risk faktörleri nelerdir?

Bazı faktörler karaciğer kanseri riskini provoke eder. Bunlar; alkol kullanımı, siroz gelişimi, ileri yaş, erkek hasta olmak şeklinde sayılabilir.

Konik Hepatit C'de tedavi yöntemleri



Kronik Hepatit C tedavisinde 2 ilaç kullanılır. Bunlar ribavirin ve interferon'dur. Ancak her hasta için bu iki ilaç uygulanamaz. Buna en güzel kararı hekiminiz verecektir. Ancak interfeon ve ribavirin tedavisine aday hastalarda uzun süreli tedavide kür sağlanmaktadır. Yapılan yeni çalışmalarda daha uzun etkili olan bir interferon çeşidi peginterferon ile ribavirinin bir arada kullanılmasının çok iyi sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür. Ve bu tedavi artık standart tedavi olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalarda bu tedavi ile ortalama % 50 lerde bir başarı sağlanmış ve kanda hepatit C saptanmamıştır.