Siroz öldürmekte 8. sırada

Sirozun en belirgin sebepleri arasında hâlâ sigara ve alkol tüketimi başta yer alıyor ve onu kronik Hepatit-C virüs enfeksiyonu takip ediyor.

Alkolik siroz, 10 veya daha fazla yıl süresince aşırı alkol tüketimi sonucunda meydana gelir. Ancak toplantıdan toplantıya, ara sıra eğlencede alkol alan kişilerde de siroz oluyor. Kadınlar erkeklerden daha az alkol tüketseler de alkolik siroza yakalanmaya daha yatkınlar.

Belirtileri şunlar: Halsizlik, iştah kaybı, bulantı ve kusma, güçsüzlük, kilo kaybı, bacaklarda ve karında sıvı birikimi, artmış kanama ve çürükler, sarılık, deride ve gözlerde sararma, kaşıntı.

Hasar arttıkça, karaciğer kanı temizleyememeye başlar ve birçok ilacı daha az işleyebilir hale gelir, böylece ilaçların etkinliğinde artış meydana gelir. Artan toksik (zehirli) maddeler özellikle beyinde birikir. Zihin bulanıklığı, boş bakışlar, unutkanlık, uyku düzensizlikleri başlar. Derken şuur kaybı, koma.. ve ölüm!