Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı var Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin infilak ettirlmesi sonucu 1 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi’ operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bu sabah saat 05.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada bir asker şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı personel, helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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