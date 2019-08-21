Şırnak'taki terör operasyonu Silopi'de şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in şehadet haberi, Erzurum'daki ailesine ulaştırıldı

ERZURUM (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in şehadet haberi Erzurum'daki babaevine ulaştırıldı. Palandöken ilçesindeki Hacı Salih Efendi Mahallesi'nde yaşayan Güntekin'in ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililerce verildi. Türk bayrakları asılan şehidin evinin bulunduğu binanın önünde çok sayıda vatandaş toplandı. Babasını yıllar önce kaybeden ve evli 1 çocuk babası olduğu öğrenilen 27 yaşındaki şehidin, yarın öğle vakti Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dumlu Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini sağlamak ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

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