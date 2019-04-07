Şırnak'taki operasyonda 5 terörist öldürüldü
Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.07 Nisan 2019 Pazar 19:38
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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