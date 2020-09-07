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Aktüel Şırnak'taki arazi anlaşmazlığı kavgasında 12 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Şırnak'taki arazi anlaşmazlığı kavgasında 12 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 22:20:58 -
Şırnak'taki arazi anlaşmazlığı kavgasında 12 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde oturan iki aile arasında dün akşam saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle gelişen olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında her iki aileden 12 şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan uzun namlulu silahlar incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, güvenlik güçleri köyde tedbir alıyor.

Kavgada R.G, S.G. ve A.G. ile Siirt'ten Şırnak'a gelen, olay esnasında kavgayı ayırmak isteyen ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanmıştı.


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