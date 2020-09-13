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Aktüel Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Aktüel

Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:48:29 -
Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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