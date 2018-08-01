Şırnak'ta teröristlerle çatışma! Yaralı askerler var
Şırnak merkeze bağlı Güneyçam üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler öldürüldü. Çatışmada 4 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:16
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.
4 ASKER İLE 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALI
Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi. 5 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiği çatışmada, 4 asker ile 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Bölgeden helikopterle alınan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.
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