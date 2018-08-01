Şırnak'ta teröristlerle çatışma! Yaralı askerler var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.

4 ASKER İLE 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALI

Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi. 5 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiği çatışmada, 4 asker ile 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Bölgeden helikopterle alınan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.