Şırnak’ta teröre rağmen eğitimdeki başarı sürdü

Okulun öğrencileri, 3 yıldır TEOG ve LGS’de büyük başarı gösteriyor. Öğrencilerden Elif Örünç, 2016’da TEOG sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavlarda 120 sorudan 119’unu, 2017’de Dilber Aslan da soruların tamamını doğru cevaplayarak hem il birinciliği hem de Türkiye dereceleri elde etti. Elif Örünç Antalya, Dilber Aslan ise Batman Fen Liselerine yerleşti.

Bu yıl da LGS’de Abdullah Aydoğan 120 sorudan 116’sını doğru cevaplayarak hem il birincisi oldu hem de Türkiye genelinde sınava giren yaklaşık 1 milyon öğrenci arasında ilk bin 400 kişi arasına girdi. Aydoğan’ın hedefi Ankara Fen Lisesi’ne girmek.