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Şırnak’ta teröre rağmen eğitimdeki başarı sürdü

Şırnak’ın İdil ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca iki kez yakılan Cumhuriyet Ortaokulu, Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ve Liseye Geçiş Sınavılarında (LGS) son 3 yıldır il birincisi çıkarmanın gururunu yaşıyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:55
Şırnak’ta teröre rağmen eğitimdeki başarı sürdü

Okulun öğrencileri, 3 yıldır TEOG ve LGS’de büyük başarı gösteriyor. Öğrencilerden Elif Örünç, 2016’da TEOG sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavlarda 120 sorudan 119’unu, 2017’de Dilber Aslan da soruların tamamını doğru cevaplayarak hem il birinciliği hem de Türkiye dereceleri elde etti. Elif Örünç Antalya, Dilber Aslan ise Batman Fen Liselerine yerleşti.

Bu yıl da LGS’de Abdullah Aydoğan 120 sorudan 116’sını doğru cevaplayarak hem il birincisi oldu hem de Türkiye genelinde sınava giren yaklaşık 1 milyon öğrenci arasında ilk bin 400 kişi arasına girdi. Aydoğan’ın hedefi Ankara Fen Lisesi’ne girmek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:55
  1. Batman
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)
  5. Liseye Geçiş Sınavılarında (LGS)
  6. Şırnak

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