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Yerel Şırnak'ta terör örgütü operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı
Yerel

Şırnak'ta terör örgütü operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 12:28:00 -
Şırnak'ta terör örgütü operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Ağustos'ta merkez ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

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