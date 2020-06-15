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Aktüel

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:15:40 -
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 1'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.




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