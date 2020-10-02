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Aktüel Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:57:46 -
Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler M.E, N.Ş, M.Z.E, N.D, N.K, Z.T. ve E.İ. ve A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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