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Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:57:30 -
Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 1 kişi gözaltına alındı.


Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı, Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Mayıs arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde, 1 şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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