  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:43:16 -
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde 3-9 Ağustos tarihleri arasında terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PYD'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ilgili il ve birimine teslim edildi, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti
Aktüel

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef alıp dua il..
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi
Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı