Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklandı
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.