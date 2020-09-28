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Aktüel Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı
Aktüel

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:44:03 -
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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