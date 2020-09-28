Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.