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Aktüel Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:09:28 -
Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 21-27 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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