  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak'ta terör mağduru 929 aile yeni evlerine kavuştu
Aktüel

Şırnak'ta terör mağduru 929 aile yeni evlerine kavuştu

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren: - "Bu kura ile 5 bin 30 konutu teslim etmiş olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:52:00 -
Şırnak'ta terör mağduru 929 aile yeni evlerine kavuştu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta çekilen kura ile terör mağduru 929 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terör mağdurları için Cumhuriyet Mahallesinde yapımı tamamlanan konutların kura çekimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hak sahipleri kura çekimine katılmazken, mahalle muhtarı ve azalar ile Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla noter huzurunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan kura çekimi kamera ile kayda alındı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı döneminde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan, zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutların noter huzurunda kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için bu süreçte hem Bakanlığın hem de Valiliğin yoğun çaba gösterdiğini belirten Eren, "Pandemi nedeniyle kura çekimine vatandaşlarımızı dahil etmedik. Komisyon gözetiminde mahalle muhtarı ve azaları da komisyona dahil edilerek noter huzurunda kuramızı tamamlayacağız. Cumhuriyet Mahallesi 4. bölge 2. etapta yapımı tamamlanan 984 konutun 929'unu vatandaşlarımıza inşallah kura yöntemiyle teslim etmeyi planlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

"Bu kura ile 5 bin 30 konutu teslim etmiş olacağız." diyen Eren, 5 bin 716 konutun yapıldığını ve hazır beklediğini aktardı.

Eren, "Geriye kalan konutlarımızı da etap dışında kalan vatandaşlarımıza bir aksilik olmaz ise ekim ayı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti
Gündem

Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti

Dün CHP'nin yayın organında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sert açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'na tepki göst..
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'
Okur Postası

'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, "Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay