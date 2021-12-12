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Yaşam Şırnak’ta termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi, dereler dondu
Yaşam

Şırnak’ta termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi, dereler dondu

Şırnak’ta hava sıcaklığının eksi 21 dereceye düştüğü Faraşin Yaylası'nda dereler buz tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 13:42:00 - 2021-12-12 13:58:16
Şırnak’ta termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi, dereler dondu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü Faraşin Yaylası'nda dereler buz tuttu. Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan yayla, kış aylarında bölgenin en çok yağış alan yaylası olarak biliniyor. Yaşat köyünde de karla kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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