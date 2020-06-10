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Ekonomi

Şırnak’ta sezonun son pancarları toplandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağlarda pancar toplayarak geçimini sağlayan köylüler, son pancarı toplayarak sezonu kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:36:12 -
Şırnak’ta sezonun son pancarları toplandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağlarda pancar toplayarak geçimini sağlayan köylüler, son pancarı toplayarak sezonu kapattı.


Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı dağlarda yetişen pancar, birçok köylünün gelir kapısı oldu. Aylarca dağlara tırmanıp pancar toplayan vatandaşlar 2020 yılının son pancarlarını da toplayarak sezonu kapattı. Pancar toplamak için yaylaya çıkan Fadıl Gökçe, ilk defa yaylaya çıktığını ifade ederek son kez pancar topladıklarını ve sezonu kapattıklarını söyledi. Gökçe, "Her yıl pancar topluyoruz. Bugün topladığımız pancarlarla sezonu kapattık. Çok şifalı bitki türleri var buralarda. Herkesi bu yaylaya davet ediyorum" dedi.

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