Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu! 7 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda başlatılan operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.23 Mart 2019 Cumartesi 18:52
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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