Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu! 7 gözaltı Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda başlatılan operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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