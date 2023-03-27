Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlatıldı.

12 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli Emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahsın ise gözaltı işlemleri devam ediyor.