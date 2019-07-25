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Şırnak'ta PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
Şırnak'ta PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Uludere ilçesinin Göllük tepe bölgesi, Kırmızı Yayla mevkisinde, "Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda terör örgütünün kullandığı 2 mağarada ve arazide yapılan aramada, namlu, çatal ayak ve sehpası ile 81 milimetre çapındahavan, 11 savunmael bombası,10 roket atar sevk fişeği, topuk mayını, 2 binkaleşnikof mühimmatı, 500 bixi mühimmatı, 400'lük mayon, 2 uzun namlulu silah ve kanasa ait şarjör,taaruz tipi el bombası, battaniye, askeri parka, 5 pet şişe, 3 metre kablo, kamuflajlı kemer, şemsiye, puşi, pil, bağ makası, 2 serum ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
  1. namlu
  2. çatal ayak
  3. havan
  4. el bombası
  5. roket atar
  6. topuk mayını
  7. kaleşnikof mühimmatı
  8. bixi mühimmatı
  9. mayon
  10. uzun namlulu silah
  11. kanasa ait şarjör
  12. taaruz tipi el bombası
  13. battaniye
  14. askeri parka
  15. pet şişe
  16. metre kablo
  17. kamuflajlı kemer
  18. şemsiye
  19. puşi
  20. pil
  21. bağ makası
  22. serum
  23. PKK
  24. Uludere ilçesinin Göllük tepe bölgesi
  25. Kırmızı Yayla mevkisi
  26. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu
  27. Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı

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