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Şırnak’ta okul önlerinde güvenlik uygulaması

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte il genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve satışının engellenmesi, gençlerin korunması, sağlanan güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:33
Şırnak’ta okul önlerinde güvenlik uygulaması

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte il genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve satışının engellenmesi, gençlerin korunması, sağlanan güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi.


Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre ilçelerinde 18 okul çevresinde 200 güvenlik görevlisiyle denetimlerini arttırdı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nden sabah saatlerinde çıkış yapan ekipler, okul önlerinde şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramalarını gerçekleştirirken, diğer taraftan ekipteki polisler vatandaş ve öğrencilerle sohbet etti.


Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı uygulamada, öğrencilere çevrede yabancı birilerini görmeleri halinde okul yönetimine veya emniyete haber vermelerini istedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:33
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