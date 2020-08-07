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Aktüel

Şırnak'ta kamyonun çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 20:23:19 -
Şırnak'ta kamyonun çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonun çarptığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cizre Belediyesine ait F.K. yönetimindeki 73 DR 714 plakalı kamyon, Gülen Caddesi'nden İdil Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed (4) ve Fatma Durman (14) kardeşlere çarptı.

Kazada, Muhammed Durman olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan ablası ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü F.K. gözaltına alındı.

Cizre Kaymakamlığına da vekalet eden Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, hastaneye gelerek yaralı çocuğun durumuyla ilgili bilgi aldı, Durman ailesine başsağlığı dileğini iletti.

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