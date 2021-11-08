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Yerel Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: Gözaltılar var!
Yerel

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: Gözaltılar var!

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 12:26:00 -
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: Gözaltılar var!

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 56 kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01 - 07 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 56 kişi ise gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 5,3 gram esrar, 3,45 gram metamfetamin, 2,3 gram eroin, 98 adet sentetik ecza maddesi, 3 bin 335 paket kaçak sigara, 330 paket elektronik sigara tütünü, 273 adet cep telefonu aksesuarı, 211 şişe kaçak içki, 13 kilogram kaçak tütün, 4 adet kaçak cep telefonu ve 2 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 39’ü kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından, 2’si resmi belgede sahtecilik suçundan ve 1’i terör suçundan olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı.

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