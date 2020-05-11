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Aktüel

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 26 gözaltı

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:06:25 -
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 26 gözaltı

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.


Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından 4-10 Mayıs arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Mayıs arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 615,81 gram esrar maddesi, 27,76 gram metamfetamin maddesi, 720 lira para ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. 24 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürmektedir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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