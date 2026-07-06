Şırnak'ta jandarmadan dev darbe: bir haftada 16,7 milyonluk kaçak yük ele geçti

Şırnak'ta güvenlik güçleri kaçakçılığa büyük bir darbe vurdu. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir haftalık çalışma yürüttü. Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon 774 bin 450 lira olan uyuşturucu ve gümrük kaçağı malzemeyi ele geçirdi.

Operasyon 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yürüdü. Ekipler, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçti.

73 şüpheliye eş zamanlı arama

KOM ekipleri, 73 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yaptı. Aramalar, kaçak sevkiyatın izini adım adım sürerek genişledi.

Ekiplerin karşısına kaçakçılığın boyutunu gösteren bir tablo çıktı. İşte o döküm:

Uyuşturucu ve tütün ürünleri

Aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 kilo 625 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun yanında büyük miktarda tütün ürünü de çıktı.

Ekipler 27 bin 245 adet bandrolsüz sigara, 891 adet elektronik sigara ve likiti ile 23 kilo nargile tütünü buldu. Kaçak tütün ürünleri tek tek sayıldı.

Telefonlardan kozmetiğe uzanan kaçak yük

Listede sadece uyuşturucu ve sigara yoktu. Aramalarda 30 adet cep telefonu da ele geçirildi.

Kaçak malzemeler oldukça çeşitliydi. Ekipler ayrıca şunları buldu:

Bin 916 adet muhtelif hırdavat malzemesi, bin 283 adet muhtelif tekstil malzemesi ve 3 bin 376 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası kayıt altına alındı.

Liste burada bitmedi. Ekipler 669 adet muhtelif gümrük kaçağı malzemeye daha el koydu.

16,7 milyon liralık piyasa değeri

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 16 milyon 774 bin 450 lira olarak belirlendi. Tek bir haftada ulaşılan bu rakam, operasyonun kapsamını gösterdi.

Yetkililer, uyuşturucu ile kaçak sigara, tütün ve malzemeleri gümrük işlemine tabi tutmadan ülkeye sokmaya çalıştığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Adli süreç işliyor

Şüphelilerle ilgili yasal işlemler sürüyor. Jandarma KOM ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.