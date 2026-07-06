TÜGVA Yaz Okulu kapılarını açtı: 550 bin çocukla muhteşem başlangıç!

Gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Beşinci, "Burada her zaman söylediğimiz bir şey var. Ayağı yere sağlam basan, kalbi ve ruhuyla entelektüel gençler yetişsin istiyoruz. Bu kapsamda içeriklerimizi oluşturuyoruz, üslubumuzu belirliyoruz. İnanıyorum ki bu yaz hem dolu dolu geçecek hem eğlenecekler hem öğrenecekler. Çok güzel bir yaza hep beraber imza atmış olacağız. İnşallah bu gençler bu sıralardan yetişerek, gelişerek ülkemizin de çok farklı yerlerinde hizmet edeceklerdir." diye konuştu. Türkiye'nin 81 ilinde ve yaklaşık 600 ilçede yaz okullarının açıldığını aktaran Beşinci, "Yaklaşık 550 bin öğrencimiz başvuru yaptı. Beklentimiz bu sayının 600 bini aşması. Tamamen ücretsiz olan kurslarımıza bütün evlatlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.