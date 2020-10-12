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Aktüel Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Aktüel

Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu

1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi - Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:46:47 -
Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

5 PKK/KCK'lı teröristin Şırnak'ta teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alıyor.


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