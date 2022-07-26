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Yerel Şırnak'ta iki örgüte operasyon: Gözaltılar var
Yerel

Şırnak'ta iki örgüte operasyon: Gözaltılar var

Şırnak'ta FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 10:07:00 -
Şırnak'ta iki örgüte operasyon: Gözaltılar var

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18–24 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 9 şüpheli gözaltına alınarak, ilgili il ve birimine teslim edildiği kaydedildi.

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