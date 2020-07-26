  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-07-26 20:42:39 -
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren kişi kayboldu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı için yurt dışından Cizre'ye gelen Ramazan Yağbasan (60), 4 arkadaşıyla bir lokantada yemek yedikten sonra Kurtuluş köyü mevkisinde serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan Yağbasan, gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, AFAD, Jandarma ekipleri suda arama çalışması başlattı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu da olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı, Yağbasan'ın ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sinanoğlu, akıntıya kapılan Yağbasan'ı arama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirterek, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi'nin destek için yola çıktığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı