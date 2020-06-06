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Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:28:13 -
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 12 yaralı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklar arasındaki kavgaya ailelerinin de karışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konak Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavgada iki aile fertlerinin de karışmasıyla taş, sopa ve silahlar kullanıldı.

Kavgada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan H.G. ve N.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla iki aileden 22 kişi 4 pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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