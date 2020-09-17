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Aktüel Şırnak'ta çocuğu dağa kaçırılan anne HDP binası önünde eylem yaptı
Aktüel

Şırnak'ta çocuğu dağa kaçırılan anne HDP binası önünde eylem yaptı

Anne Emine Üstek: - "Her perşembe günü burada olacağım. Ben oğlumu HDP’den istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:53:43 -
Şırnak'ta çocuğu dağa kaçırılan anne HDP binası önünde eylem yaptı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, 6 yıl önce oğlu dağa kaçırılan anne Emine Üstek, HDP il binası önünde eylem yaptı.

HDP İl Başkanlığı önüne gelen Üstek'e bazı şehit yakınları ile gazi de destek verdi.

Anne Üstek, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bir daha ondan haber alamadığını söyledi.

Dağa kaçırılan çocukların ailelerine teslim edilmesini isteyen Üstek, "Artık benim gibi analar ağlamasın, çocuklar dağa kaçırılmasın." dedi.

Üstek, terör örgütü PKK'nın elini çocukların üzerinden çekmesi gerektiğini vurguladı.

Evladının geri dönmesini beklediğini vurgulayan Üstek, "Oğlum bana verilmediği sürece HDP önüne gelmeye devam edeceğim. Her perşembe günü burada olacağım. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Canımı bedenimden aldılar buna ne hakları vardı? Benim içim yanıyor oğlum neredeyse gelsin artık, dayanacak gücüm kalmadı. Oğlumu alana kadar ben burada olacağım." diye konuştu.


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