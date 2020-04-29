Şırnak’ta çiçek açan elma ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelmesiyle beraber çiçek açan elma ağaçları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelmesiyle beraber yeşile bürünen köylerde elma ağaçları çiçek açtı. İlçeye bağlı Başaran, Ayvalık, Günyüzü ve Mutluca köylerinde ilkbaharın gelişiyle beraber ısınan havada binlerce elma ağacı çiçek açtı. Elma ağaçları kartpostallık görüntüler oluştururken vatandaşlar bahçelerde temizlik çalışmalarına başladı. Ferhat Gökçe adında bir vatandaş ilk defa ağaçların bu kadar çiçek açtığını söyledi. Gökçe, "Yıllardır bahçemizde olan deden kalma elma ağaçlarımız ilk defa bu kadar çiçek verdi. Bahar bereketiyle geldi. Yağmur yağmazsa çok elma yetişecek gibi" dedi.