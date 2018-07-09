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Şırnak'ta bir terörist teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK/YPG üyesi kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:27
Şırnak'ta bir terörist teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün aile destekli ikna çalışmaları sonucu teslim olan kadın teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren kadın teröristin "Faraşin" kod adlı R.Ö. (23) olduğu, örgüte 2012 yılında Beytüşşebap ilçesinden katıldığı öğrenildi.

AA

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:27
  1. Şırnak
  2. YPG
  3. PKK

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