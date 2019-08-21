Şırnak’ta bir PKK’lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta düzenlenen hava harekatında bir PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta düzenlenen hava harekatında bir PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."

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