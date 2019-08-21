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Şırnak’ta bir PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta düzenlenen hava harekatında bir PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:31
Şırnak’ta bir PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta düzenlenen hava harekatında bir PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:31
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