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Aktüel

Şırnak'ta atık malzemelerden oluşturulan "Gençlik Dönüşüm Bahçesi" açıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan: - "Tüketilen malzemelerin belirli kısmı çöp haline geliyor fakat bunların yeniden dönüştürülmesi, değerlendirilmesi, kazandırılması, çevreye olumsuz etkilerinin bu yolla ortadan kaldırılması, yaşadığımız çevreye yapacağımız en önemli iyiliklerden biri"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:55:56 -
Şırnak'ta atık malzemelerden oluşturulan "Gençlik Dönüşüm Bahçesi" açıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta atık malzemelerden oluşturulan "Gençlik Dönüşüm Bahçesi" hizmete girdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki 10 gönüllü eğitmenin görev aldığı ve 2 ayda yapılan "Gençlik Dönüşüm Bahçesi"nin açılışında, gençlerin atık malzemelerden oluşturdukları bahçe ile örnek bir iş çıkardığını söyledi.

Dünyanın ve insanoğlunun en önemli kavramlarından birisinin çevrenin korunması ve temizlik olduğunu belirten Pehlivan, bu çağda atılacak en önemli adımlardan birinin geri dönüşümün sağlanması olduğunu vurguladı.

Tüketilen malzemelerin önemli kısmının çöpe gittiğini anımsatan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Tüketilen malzemelerin belirli kısmı çöp haline geliyor fakat bunların yeniden dönüştürülmesi, değerlendirilmesi, kazandırılması, çevreye olumsuz etkilerinin bu yolla ortadan kaldırılması, yaşadığımız çevreye yapacağımız en önemli iyiliklerden biri. Gençler örnek bir çalışma ortaya koydu."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da gençlerin oluşturduğu bahçe ile atık malzemeleri en güzel şekilde değerlendirdiğini dile getirerek, "Gençlerimiz gerçekten güzel şeyler çıkartmışlar. Lastiklerden oturak veya aksesuar, pet şişelerden çöp kovası yapılmış. Nice eşyalar değerlendirilmiş, gerçekten takdire şayan. Belediye olarak her zaman gençlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise projede, atık malzemelerden bahçede kullanılabilir çeşitli eşyalar çıkarıldığını anlattı.

Birlik, "Amacımız gençlere uygun ortamlar oluşturup, onlara sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaktır. Projede görev alan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

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