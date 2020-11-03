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Aktüel Şırnak'ta 3 terörist ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim oldu
Aktüel

Şırnak'ta 3 terörist ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:15:42 -
Şırnak'ta 3 terörist ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde bulunan teröristin de aralarında olduğu 3 örgüt mensubunun Şırnak'ta ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

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