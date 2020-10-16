  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:26:12 -
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı
Siyaset

Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'yi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Türkiye'..
Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?
Siyaset

Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?

Lübnanlı Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik kısıtlama adımlarına tepki göstererek, "Mekke siyonistlerin..
Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar
Dünya

Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar

Bölgeden gelen son bilgiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain planlarını ortaya koyuyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra, TİKKO ve..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay