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Ekonomi Şırnak'ta 2 istihdam projesinin iş birliği protokolü imzalandı
Ekonomi

Şırnak'ta 2 istihdam projesinin iş birliği protokolü imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:37:04 -
Şırnak'ta 2 istihdam projesinin iş birliği protokolü imzalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, hayata geçirilecek iki projenin genç nüfusun yoğun olduğu kentte ekonomiye ivme katacağını söyledi.

Şırnak Valiliği Toplantı Salonu'nda Valilik ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından 18 milyon 500 bin lira bütçeli "Cizre Organize Sanayi Sitesinde İş Geliştirme Merkezi" ve 2 bin kişinin istihdam edileceği "Silopi Tekstil Kent" projelerinin iş birliği protokolü imzalandı.

Toplantıda konuşan Pehlivan, 2 projenin kenttin ekonomisi ve istihdamı için önemli olduğunu vurguladı.

Projelerin DİKA ve Valilik Özel İdare arasında müşterek olarak geliştirdiklerini aktaran Pehlivan, yatırımların için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Türkiye'nin genç nüfusu fazla kentlerin biri odaklarını dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu iki projede ciddi emekler söz konusu. Aylardır üzerinde çalışılıyordu. Gerek fizibilite ve proje aşaması, bütün aşamaları tamamlandı. Bu iki proje kendini tamamlar niteliktedirler. Cizre'de 15 bin metrekare alan üzerinde kurulacak merkezde 11 işlik yer alacak. Bunu organize sanayi bölgesinde yapacağız. Yeni yatırımların yanında mevcut yatırımların da geliştirmesini hedefliyoruz.

Silopi'de hayata geçecek Tekstil Kent Projesi de 28 bin metrekarelik alanda kurulacak. Tekstil de emek yoğun, istihdam yoğun bir sektördür. Bu sayede genç nüfusa sahip ilimizde, istihdama çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalar ilimizin ekonomisine ivme katacaktır. İstihdamın giderek artacağını düşünüyoruz"

- "Yatırımlar huzur ve güven iklimini kalıcı hale getirecektir"

Projelerin kentte sağlanan huzur ve güven ortamının önemli yansımalarından olduğunu belirten Pehlivan, "Bu yatırımlar oldukça da bu sağlanan huzur ve güven iklimi kalıcı hale gelecektir" dedi.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da projelerle yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, istihdamın yoğun olduğu sektörlerde yatırımların bölgeye çekilmesi, yeni istihdam olanaklarının oluşturulması ve işsizliğin azaltılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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