Şırnak'ta 146 hayvan telef oldu!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıktan atlayan, koyun ve keçilerin yer aldığı sürü telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Bolağaç köyü kırsalında otlatılan Mehmet Üce'ye ait, 146 küçük baş hayvanın bulunduğu sürü, sarp kayalık alana gitti. Küçükbaş hayvanlar, burada uçurumdan atladı.

EKİPLER İNCELEMEDE BULUNDU

Kayalık bölgeye düşen 146 koyun ve keçi telef oldu. Kayalıkta mahsur kalan 25 küçükbaş hayvan ise köylüler tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından bölgeye giden Mehmet Üce, durumu kaymakamlığa iletti. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulundu.