Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!

Şırnak'ta, valilik bahçesinde düzenlenen 10 Kasım törenlerinin bitmesinin ardından tören alanına insansız hava aracı düştü.

Aynı anda kentteki 10 ayrı askeri bölgeye de insansız hava aracının düştüğü öğrenilirken, olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: Haberler