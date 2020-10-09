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Gündem Şırnak'ın Cudi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Şırnak'ın Cudi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı bölgesinde Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 00:46:00 -
Şırnak'ın Cudi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan bugün akşam saatlerinde kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu Mazlum Demir etkisiz hale getirilmişti.

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